شكرا لقرائتكم خبر عن متفوقة على 129 دولة.. فوز المملكة بالمركز الأول بمسابقة الذكاء الاصطناعي والان نبدء بالتفاصيل



وتميزت المملكة بأداء استثنائي في هذه المسابقة التي تعد من أكبر المسابقات العالمية التي تهتم بها دول العالم لبناء جيل واعد في تقنيات الذكاء الاصطناعي الأمر الذي أكد تفوق المملكة في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي حيث شارك في المسابقة بـ 1,298 طالبًا وطالبة من مختلف مراحل التعليم العام في المملكة قدموا 662 مشروعًا مبتكرًا أثمر عن الفوز بـ 22 ميدالية تقديرية كأعلى عدد من الميداليات بين جميع الدول المشاركة. مسابقة الذكاء الاصطناعي وكبادرة وطنية اهتمت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" في تبني هذه المسابقة ودعمها خلال السنوات الماضية من "سدايا" من أجل رفع قدرات هذا الجيل في تعلّم واستخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي ( AI لحل المشكلات الحقيقية) من أجل تشجيعهم على استخدام الذكاء الاصطناعي، وإنشاء مشروعات تُسهم في حل المشاكل الواقعية، وفهم أهمية وتأثير الذكاء الاصطناعي في مجالات الحياة، وتشجيع الطلاب والطالبات على المشاركة في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (STEM).



وجاءت أبرز الدول الفائزة بالميداليات وفقًا للتالي : المملكة العربية السعودية: 22 جائزة، الولايات المتحدة الأمريكية : 20 جائزة، الهند: 5 جوائز، اليونان: 5 جوائز، كندا: 4 جوائز، الفلبين: 3 جوائز، دولة الإمارات : جائزتان، وسلطانة عمان وكل من : أستراليا، وأوكرانيا، وبريطانيا: جائزة واحدة لكل دولة. المجتمع السعودي ومثل المملكة في المسابقة طلاب مراحل التعليم العام: الابتدائي والمتوسط والثانوي من مدارس : مسك، ومركز نمر التعليم، وأجيال أرامكو، ونيوم، تنافسوا جميعًا في مسارات المسابقة الاربعة : AI Showcase ، و AI-Generated Art ، و AI LARGE LANGUAGE MODEL، و AI-Generated Video.



وتؤكد هذه النتائج أرتفاع المستوى المهاري لأفراد المجتمع السعودي في الذكاء الاصطناعي والذي يعد نتيجة لمستوى عال من وعيهم بتقنيات الذكاء الاصطناعي التي سبق أن أعلنها تقرير مؤشر الذكاء الاصطناعي بنسخته السادسة الصادر عن جامعة ستانفورد الأمريكية عام 2023 حيث تبوأت المملكة الترتيب الثاني على مستوى العالم في الوعي المجتمعي بالذكاء الاصطناعي إثر استطلاع للرأي أوضح ارتفاع معدل ثقة المواطنين السعوديين بالتعامل مع منتجات وخدمات الذكاء الاصطناعي في المملكة.

الدمام - شريف احمد - أعلنت مسابقة الذكاء الاصطناعي العالمية للشباب (WAICY) 2024 عن تتويج المملكة العربية السعودية بالمركز الأول في المسابقة من بين 129 دولة مثلها أكثر من 18 ألف طالب وطالبة في مراحل التعليم العام نظير فوزها بـ22 ميدالية ما بين ذهبية وفضية وبرونزية وجوائز خاصة متفوقة على : الولايات المتحدة الأمريكية، وبريطانيا، وأستراليا، والهند، واليونان، وكندا، وسنغافورة.وتميزت المملكة بأداء استثنائي في هذه المسابقة التي تعد من أكبر المسابقات العالمية التي تهتم بها دول العالم لبناء جيل واعد في تقنيات الذكاء الاصطناعي الأمر الذي أكد تفوق المملكة في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي حيث شارك في المسابقة بـ 1,298 طالبًا وطالبة من مختلف مراحل التعليم العام في المملكة قدموا 662 مشروعًا مبتكرًا أثمر عن الفوز بـ 22 ميدالية تقديرية كأعلى عدد من الميداليات بين جميع الدول المشاركة.وكبادرة وطنية اهتمت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" في تبني هذه المسابقة ودعمها خلال السنوات الماضية من "سدايا" من أجل رفع قدرات هذا الجيل في تعلّم واستخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي ( AI لحل المشكلات الحقيقية) من أجل تشجيعهم على استخدام الذكاء الاصطناعي، وإنشاء مشروعات تُسهم في حل المشاكل الواقعية، وفهم أهمية وتأثير الذكاء الاصطناعي في مجالات الحياة، وتشجيع الطلاب والطالبات على المشاركة في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (STEM).وجاءت أبرز الدول الفائزة بالميداليات وفقًا للتالي : المملكة العربية السعودية: 22 جائزة، الولايات المتحدة الأمريكية : 20 جائزة، الهند: 5 جوائز، اليونان: 5 جوائز، كندا: 4 جوائز، الفلبين: 3 جوائز، دولة الإمارات : جائزتان، وسلطانة عمان وكل من : أستراليا، وأوكرانيا، وبريطانيا: جائزة واحدة لكل دولة.ومثل المملكة في المسابقة طلاب مراحل التعليم العام: الابتدائي والمتوسط والثانوي من مدارس : مسك، ومركز نمر التعليم، وأجيال أرامكو، ونيوم، تنافسوا جميعًا في مسارات المسابقة الاربعة : AI Showcase ، و AI-Generated Art ، و AI LARGE LANGUAGE MODEL، و AI-Generated Video.وتؤكد هذه النتائج أرتفاع المستوى المهاري لأفراد المجتمع السعودي في الذكاء الاصطناعي والذي يعد نتيجة لمستوى عال من وعيهم بتقنيات الذكاء الاصطناعي التي سبق أن أعلنها تقرير مؤشر الذكاء الاصطناعي بنسخته السادسة الصادر عن جامعة ستانفورد الأمريكية عام 2023 حيث تبوأت المملكة الترتيب الثاني على مستوى العالم في الوعي المجتمعي بالذكاء الاصطناعي إثر استطلاع للرأي أوضح ارتفاع معدل ثقة المواطنين السعوديين بالتعامل مع منتجات وخدمات الذكاء الاصطناعي في المملكة.