موعد مباراة الزمالك والمصري فى الكونفدرالية والقنوات الناقلة

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يستضيف نادي الزمالك نظيره المصري، في مواجهة مثيرة، تجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، حيث يقع الفريقان في مجموعة واحدة، رفقة كل من، بلاك بولز الموزمبيقي وأنيمبا النيجيري.

موعد مباراة الزمالك والمصري

تقام مباراة الزمالك والمصري في السادسة مساء اليوم الأحد، على ستاد برج العرب بالإسكندرية، بدلاً من التاسعة مساءً، وكان من المقرر إقامة المباراة في التاسعة مساء الأحد على ستاد القاهرة الدولي، غير أن تغيير ملعب اللقاء ترتب عليه تغيير الموعد ليصبح في السادسة مساء الأحد.

مصطفى غربال حكماً لمباراة الزمالك والمصري

تلقى النادي المصري، خطاباً من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف"، يخطره من خلاله، عن الطاقم التحكيمي المكلف بإدارة مباراته أمام الزمالك، ويقود الطاقم الذي ينتمي إلى الجزائر حكم الساحة "مصطفى غربال "، ومعه مساعد الحكم الأول " مقران قوراري " ، ومساعد الحكم الثاني "عباس أكرم زرهوني " ، فيما يقوم "حسام بن يحيى" بمهام الحكم الرابع.

مشوار الزمالك والمصري في المجموعات

استهل الزمالك مشوار المجموعات بالفوز على بلاك بولز الموزمبيقي بالقاهرة 2-0، ثم التعادل خارج الديار مع أنيمبا النيجيري 2-2، بينما استهل المصري مشوار المجموعات بالفوز على أنيمبا النيجيري 2-0 بالسويس، ثم التعادل خارج الديار مع بلاك بولز الموزمبيقي 1-1.

ترتيب المصري في المجموعة

يحتل المصري المركز الثاني في مجموعته بالكونفدرالية برصيد 4 نقاط، خلف الزمالك الذي يمتلك نفس الرصيد، بفارق الأهداف، بينما يأتي أنيمبا النيجيري في المركز الثاني برصيد نقطة واحدة ويليه بلاك بولز الموزمبيقي بنفس الرصيد.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك والمصري بالكونفدرالية

تنقل قناة أون تايم سبورت عبر البث الأرضي مباراة الزمالك والمصري بالكونفدرالية، كما تنقل المباراة قناة بي إن سبورتس.