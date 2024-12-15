شكرا لقرائتكم خبر عن الونش يقترب من المشاركة أساسيا مع الزمالك أمام المصرى بعد إصابة الزنارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقترب محمود حمدى الونش مدافع فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، من المشاركة أساسيًا فى مواجهة المصرى البورسعيدى المقرر لها فى السادسة مساء اليوم، الأحد، بالكونفدرالية الأفريقية.

ويفضل أحمد مجدى القائم بأعمال المدير الفنى، الدفع بـ"الونش" أساسيًا فى مواجهة المصرى البورسعيدى، بعدما استبعد مصطفى الزنارى من المعسكر بسبب الإصابة.

وفى حالة مشاركة الونش أساسيًا فى مواجهة المصرى البورسعيدى ستكون هى المشاركة الأولى من بداية المباراة للاعب بعد عودته من إصابة الرباط الصليبى التى تعرض لها.

ويستضيف الزمالك نظيره المصري البورسعيدي في السادسة مساء اليوم الأحد باستاد ببرج العرب في الجولة الثالثة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وحرص أحمد سليمان عضو مجلس إدارة نادى الزمالك، والمشرف على الكرة، على التواجد فى معسكر الفريق الكروى الأول المقام حاليًا فى الإسكندرية، استعدادًا لمواجهة المصرى البورسعيدى.

وقرر أحمد سليمان الإقامة مع الفريق فى المعسكر، كما استقر هشام نصر نائب رئيس مجلس الإدارة، على التواجد فى المعسكر لحين الانتهاء من لقاء المصرى الهام، بالكونفدرالية.