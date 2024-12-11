شكرا لقرائتكم خبر عن بهجة وفرح.. احتفالات وطنية باستضافة المملكة كأس العالم 2034 والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - فرحة كبيرة في مختلف مناطق المملكة بفوز المملكة باستضافة كأس العالم 2034، وسط احتفالات جماهيرية وشعبية واسعة.
وسجلت عدسات الكاميرات لحظات الفرح والبهجة التي سيطرت على الجماهير.
وتوالت العروض في أماكن مختلفة من المملكة برقصات شعبية على نغم "فوق هام السحب" وسط تفاعل جماهيري كبير.
وكذلك كان للجامعات نصيب من الاحتفالات، فظهرت جامعة القصيم خلال احتفال بالمناسبة التاريخية، وسط فرحة كبيرة من الحضور.
وتتمتّع المملكة العربية السعودية بسجل حافل بالنجاحات في استضافة كبرى الفعاليات الدولية، وتمتلك المهارات والخبرات اللازمة لإدارة الأعداد الضخمة من الزوار وتقديم خدمات استثنائية وفقاً لأعلى المعايير العالمية.
وتستعد للترحيب بالعالم في النسخة الأكبر والأكثر طموحاً في تاريخ بطولة كأس العالم من خلال 15 ملعباً حديثاً ضمن 5 مدن تتميز بتراث ثقافي فريد
وتوفر المملكة للمشجعين خلال البطولة مجموعة متنوعة من مرافق الإقامة الفاخرة ومنظومة نقل سريعة ومريحة.
ويتمحور مشروع استضافة كأس العالم 2034 حول 3 رسائل رئيسية، تنمية القدرات البشرية، تنمية رياضة كرة القدم، وتنمية جسور التواصل.
ويعتبر الإنسان هو محور التطور في المملكة العربية السعودية، وتحظى المملكة بما يقارب 60% من الشعب تحت 30 سنة مما يوفر لها طاقات بشرية هائلة.
وسجلت عدسات الكاميرات لحظات الفرح والبهجة التي سيطرت على الجماهير.
احتفالات وطنيةواحتفل أهالي الدرعية بلحظة الإعلان عن فوز المملكة باستضافة كأس العالم 2034، وذلك بتجمع الأهالي أمام شاشة تعرض لحظة الإعلان، فيما ظهر الأطفال فرحين والكبار مصفقين ومهللين.
وتوالت العروض في أماكن مختلفة من المملكة برقصات شعبية على نغم "فوق هام السحب" وسط تفاعل جماهيري كبير.
وكذلك كان للجامعات نصيب من الاحتفالات، فظهرت جامعة القصيم خلال احتفال بالمناسبة التاريخية، وسط فرحة كبيرة من الحضور.
كأس العالم 2034تحظى المملكة بقيادة داعمة وشعب شاب وطموح، ما سيمكنها من تقديم بطولة استثنائية وتجربة كروية غير مسبوقة، في كأس العالم 2034.
وتتمتّع المملكة العربية السعودية بسجل حافل بالنجاحات في استضافة كبرى الفعاليات الدولية، وتمتلك المهارات والخبرات اللازمة لإدارة الأعداد الضخمة من الزوار وتقديم خدمات استثنائية وفقاً لأعلى المعايير العالمية.
وتستعد للترحيب بالعالم في النسخة الأكبر والأكثر طموحاً في تاريخ بطولة كأس العالم من خلال 15 ملعباً حديثاً ضمن 5 مدن تتميز بتراث ثقافي فريد
وتوفر المملكة للمشجعين خلال البطولة مجموعة متنوعة من مرافق الإقامة الفاخرة ومنظومة نقل سريعة ومريحة.
ويتمحور مشروع استضافة كأس العالم 2034 حول 3 رسائل رئيسية، تنمية القدرات البشرية، تنمية رياضة كرة القدم، وتنمية جسور التواصل.
ويعتبر الإنسان هو محور التطور في المملكة العربية السعودية، وتحظى المملكة بما يقارب 60% من الشعب تحت 30 سنة مما يوفر لها طاقات بشرية هائلة.