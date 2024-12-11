شكرا لمتابعة خبر عن الزعاق: برد جويريد يضرب المملكة في هذه الفترة .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشف خبير الأرصاد الجوية الدكتور خالد الزعاق، عن دخول المملكة في موجة برد شتوية اعتباراً من اليوم، ستستمر طوال الأسبوع المقبل.

‎وقال الزعاق أن هذه الموجة تُعرف بـ ”موجة برد الأحيمر“، نسبةً إلى نجم صغير أحمر اللون، مشيراً إلى أنها تُمهد الطريق لموجات البرد القارس، وعلى رأسها موجة ”جويريد“ التي تتسبب في تجريد أوراق الشجر إيذاناً ببدء دورة جديدة من الإنبات.

‎وأضاف أن ”جويريد“ يُطلق العنان للرياح الشمالية والمرتفع السيبيري الذي سيؤثر على العالم أجمع، بشكل مباشر على شمال العراق وتركيا وبلاد الشام، وبشكل غير مباشر على دول الخليج العربي.