شكرا لمتابعة خبر عن خالد السبيعي: الشاب الأصم الذي ألهم العالم بابتسامته.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - رغم التحديات التي واجهها منذ ولادته بدون القدرة على السمع أو الكلام، استطاع الشاب الأصم خالد السبيعي أن يحقق شهرة واسعة على منصات التواصل الاجتماعي، بفضل ابتسامته المشرقة وروحه الإيجابية.

خالد، الذي أطلق عليه العديد من متابعيه لقب “خالد ابتسم”، أصبح رمزًا للأمل والإرادة بفضل شخصيته العفوية والمبتهجة.

سر ابتسامته يكمن في قدرته على تحويل التحديات إلى مصدر إلهام ورغم إعاقته، يسعى خالد دائمًا لنشر السعادة والابتسامة بين الناس، حيث يرى في ذلك وسيلة للتغلب على الصعاب.

كما أنه بدأ رحلته على منصة تيك توك منذ أربع سنوات، ليشارك متابعيه اللحظات الإيجابية والتفاعلات المرحة، مما جعل قلوب الكثيرين تنجذب إليه.

وفي حديثه مع “العربية.نت”، عبّر خالد عن سعادته بعد تركيب سماعة خاصة ساعدته على السمع، قائلاً بلغة الإشارة: “هذه اللحظة غيّرت حياتي بشكل كبير، إنها أول مرة أسمع فيها الأصوات من حولي، وأشعر بفرحة لا توصف”.

ورغم أنه يتواصل بلغة الإشارة، إلا أن خالد يحرص أيضًا على تعلم النطق لتوسيع دائرة تواصله مع الآخرين.

ابتسامة خالد لم تكن مجرد تعبير عن الفرح، بل كانت تعبيرًا عن عزيمة قوية وإرادة لا تقهر، وجعلته محط إعجاب الجميع، بما في ذلك المشاهير.