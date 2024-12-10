شكرا لمتابعة خبر عن مهجة حافظ: تركت وظيفتي لأكون مع زوجي وبنتي في بيتي ..فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - قالت رائدة الأعمال مهجة حافظ، إنها وجهت بانتقادات من الكثيرون بعدما فضلت بيتها وأسرتها على وظيفتها.

وأضافت مهجة في مقطع فيديو خلال أحد اللقاءات: “قلبي كان يتقطع على بنتي، طول اليوم ما أشوفها، شغلي من 8 صباحا إلى 5 عصرا، وبنتى وقتها كان عمرها سنتين ونص، بقضي معها ساعة وبتنام”.

وتابعت: “هل هذه حياة، صاحباتي كتير كانوا معترضين يقولون لي إنتي مجنونة هذه وظيفة إشتغلتى بإيديكي ورجولك علشانها و ماتكملي، لكني أنا تركتها وأخترت أسرتي، أخترت أكون مع زوجي وبنتي في بيتي”.

واختتمت: “عادي الوظائف تروح وتيجى، الاحتمالات موجودة ومفتوحة، وأنا لسة فى أول حياتى أقدر اختار شيء يناسبنى”.