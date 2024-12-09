حملة تطعيم بالمدارس ضد الحصبة والنكاف

وتبدأ الفرق الصحية بالتنفيذ في المدارس اعتبارًا من هذا الأسبوع لكل المراحل «رياض أطفال- ابتدائي- متوسط- ثانوي».
ودعت الوزارة إلى تبليغ مديري ومديرات المدارس بالاستعداد وملاحظة التأكيد على إشعار أولياء الأمور.
مشيرة إلى أن أي حالة صحية تندرج تحت ممنوعات أخذ اللقاح يبلغ بها الفريق أثناء الحضور، وفي حالة أرسل ولي الأمر مستندًا بالرفض يرفق معه مبرر خطي بأسباب الرفض، ويقدم للفريق عند الزيارة، مع أهمية توعية وتثقيف للمجتمع المدرسي بأن اللقاح آمن، وله دور في تعزيز الوقاية ضد الحصبة والحصبة الألمانية والنكاف.
وتهدف الحملة إلى تحقيق التغطية الشاملة لجميع الفئات المستهدفة بالتطعيم ضد الحصبة والحصبة الألمانية، للحد من انتقال العدوى داخل المدارس والمؤسسات التعليمية، وتعزيز المناعة الجماعية لحماية المجتمع من تفشي المرض، كما تسعى إلى رفع مستوى الوعي الصحي بأهمية التطعيم في الوقاية من الأمراض المعدية.
وأوضحت «الصحة» أن الحملة تستهدف الفئات العمرية من 6 أشهر إلى 18 سنة.
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