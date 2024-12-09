البلديات والإسكان تُطلق حزمة جديدة من العقود النموذجية للقطاعين البلدي والسكني

وتضمنت المبادرة إجراء مقارنة معيارية لأشهر العقود المعترف بها عالميًا، والتي يرجع استخدامها لما يقارب 100 عام في مجال المقاولات مع تحديثاتها المستمرة وفق احتياجات السوق المتجددة؛ حيث تم دراستها وتحديد أفضل الممارسات والمعايير وصولًا إلى توحيد و"نمذجة" وإطلاق عقود استرشادية للخدمات البلدية المقدمة على منصة بلدي أعمال بالتوافق مع نماذج العقود العالمية "الفيدك".
يذكر أن وزارة البلديات والإسكان نظمت عددًا من ورش العمل مع الأمانات والوكالات المعنية والقطاع الخاص ممثلًا في اتحاد الغرف التجارية، للمواءمة ومشاركة مرئياتهم وملاحظاتهم على تلك العقود، ويُمكن الاستفادة من العقود النموذجية بشكل مجاني عبر منصة بلدي أعمال من خلال زيارة الرابط.
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