مشروع لتعديل نظام الجامعات

طرحت منصة «استطلاع»، التابعة للمركز الوطني للتنافسية، 29 مشروعًا ذا صلة بالشأن الاقتصادي والتنموي، بالتعاون مع 13 جهة حكومية، لتمكين العموم والجهات الحكومية والقطاع الخاص من إبداء المرئيات والمقترحات حولها قبل إقرارها.

تعزيز الاستقلالية

يستطلع مجلس شؤون الجامعات الآراء بشأن مشروع «تعديل نظام الجامعات»، الهادف إلى تطوير نظام الجامعات من خلال تعديل بعض نصوصه، بما يتماشى مع المستهدفات الوطنية ورؤية المملكة 2030، من خلال النظر في حوكمة المجالس المنصوص عليها في النظام، وتعزيز أدوارها ومسؤولياتها، بهدف تحقيق درجة عالية من الكفاءة في القرار، وتعزيز الاستقلالية المنضبطة للجامعات، وتحقيق نتائج المبادرات المستهدفة لريادة الجامعات، مما يسهم في رفع قيمتها التنافسية، محليًا وإقليميًا ودوليًا. وسينتهي الاستطلاع على المشروع في 4 يناير 2025.

أداة نظامية

جاءت أبرز المشروعات المطروحة في المنصة مشروع «الإطار التنظيمي للبيئة التجريبية التشريعية التأمينية: معمل التأمين». ومن خلاله، تهدف هيئة التأمين إلى توفير رؤية واضحة لأصحاب المصالح حول مستهدفات البيئة التجريبية، وتكوين أداة نظامية مرنة ومشجعة لدراسة الطلبات الواردة من رواد الأعمال والشركات ذات نماذج الأعمال المبتكرة، وينتهي الاستطلاع عليه في 12 ديسمبر 2024.

ضمان الشفافية

قدمت الهيئة العامة للطيران المدني عبر المنصة مشروع «اللائحة الاقتصادية لخدمات الملاحة الجوية»، بهدف تنظيم أجور خدمات الملاحة الجوية، وتوضيح متطلبات وأحكام إصدار التراخيص الاقتصادية لمقدمي الخدمات، وتنظيم العلاقات التعاقدية بين مقدمي الخدمات وأصحاب المصلحة، مثل مشغلي المطارات ومستخدمي المجال الجوي، بالإضافة إلى تمكين الكفاءات، ودعم النمو السريع للقطاع، وضمان الشفافية والعدالة، وتوفير بيئة تنافسية، وإتاحة أسعار عادلة للجميع، وتفادي أي ممارسات احتكارية للخدمات والتلاعب بأسعارها، وتوضيح الأدوار والمسؤوليات التنظيمية والتشغيلية، إلى جانب وضع سياسات اقتصادية تنظم العلاقات في مجال الملاحة الجوية، على أن ينتهي الاستطلاع على المشروع في 16 ديسمبر 2024.

بدورها، نشرت وزارة الاستثمار على المنصة مشروع «اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار»، الذي يهدف إلى تنفيذ أحكام نظام الاستثمار، وتحقيق الأهداف والأغراض المنصوص عليها فيه. وتتيح المنصة الاستطلاع على هذا المشروع حتى 28 ديسمبر 2024.

المنشآت الغذائية

عرضت الهيئة العامة للغذاء والدواء مشروع «اللائحة الفنية: الشروط الصحية في المنشآت الغذائية والعاملين بها»، بهدف توضيح اللائحة الفنية الخاصة بالشروط الصحية الواجب توافرها في المنشآت الغذائية (المصانع والمستودعات) ومرافقها والعاملين بها، واشتراطات تخزين ونقل الأغذية المصنعة محليا والمستوردة. وسينتهي الاستطلاع على المشروع في 3 يناير 2025.

مشروعات للاستطلاع

- تعديل نظام الجامعات

- الإطار التنظيمي للبيئة التجريبية التشريعية التأمينية

- لائحة الخدمات الملاحة الجوية

- اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار

- الشروط الصحية في المنشآت الغذائية والعاملين بها