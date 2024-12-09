شكرا لمتابعة خبر عن رابطة العالم الإسلامي تؤكد تضامنها الكامل مع الشعب السوري والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أعلنت رابطة العالم الإسلامي تضامنها التام مع الشعب السوري، مؤكدة وقوفها إلى جانبه لتحقيق الأمن والاستقرار والكرامة، مع الالتزام بصيانة سيادة سوريا، استقلالها، ووحدة أراضيها، بالإضافة إلى دعم مؤسساتها ومقدراتها.

ودعت الرابطة الله عز وجل أن تكون هذه اللحظة بداية لمستقبل يُنعم فيه الشعب السوري بحياة كريمة، وأن تنتهي سنوات المآسي والويلات التي فقد فيها مئات الآلاف من الأرواح، بينما نازح الملايين من مواطنيه.