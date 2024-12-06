شكرا لمتابعة خبر عن نايف الراجحي ينتقد أداء قعيد المجد بمهرجان الإبل .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - في تصريح مثير، أشار نايف الراجحي إلى أنه كان يعتقد أن قعيد المجد يمتلك معرفة واسعة حول ألوان الإبل، لكنه لاحظ بعض الارتباك عند دخوله في المفاريد أثناء مشاركته في مهرجان الإبل.

وقال الراجحي في لقائه على قناة الصحراء أن قعيد لم يكن دقيقًا في تحديد ألوان الإبل، مما أفسد بعض أداءه في تلك اللحظة.

هذا التصريح جاء في إطار مناقشة مهرجان الإبل الذي شهد مشاركة واسعة من الشعراء والمشاركين في مختلف الفئات. ورغم ذلك، يبقى قعيد المجد من الأسماء البارزة في التيك توك، وقد تفاعل الجمهور مع أدائه في هذا المهرجان بحضور جماهيري كبير، مؤكدين أن هذا النوع من المنافسات يضيف روح الحماس والإثارة بين المشاركين.

ويعد مهرجان الملك عبد العزيز للإبل، هو الحدث الثقافي الأبرز بالمملكة، حيث يتم الاحتفال بالإبل كجزء أساسي من التراث العربي، كما يعتبر هذا العام مميزًا، بعد تسمية عام 2024 بعام الإبل.