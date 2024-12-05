وقاء يصدر تحديثاً لتنظيم تنقل الدواجن الحية بين مناطق المملكة

أطلق المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها "وقاء" تحديثاً لتنظيم تنقل الدواجن الحية بين مناطق المملكة، بالتعاون مع المجلس البيطري للدواجن، وذلك تعزيزًا لاستدامة مشاريع الدواجن في المملكة.

وسيتم ابتداءً من 1 يناير 2025م تطبيق آلية نقل الدواجن الحية والصيصان وبيض التفقيس داخل وبين المناطق التشغيلية.

ويأتي هذا التنظيم للمساهمة في تعزيز انسـيابـية حـركـة نقل الدواجن الحية ومـنتجاتـها في الظروف الطبيعية، وفرض قيود عليها في حالات الأوبئة، وتعزيز الأمـن الـحيوي فـي قطاع الدواجن وخفض مخاطر حـدوث انـدلاعـات وبـائـية، وتعزيز اسـتمراريـة سـلاسـل الإمـداد لقطاع إنتاج الدواجن، وتنمية مشاريعها في مناطق المملكة المختلفة.