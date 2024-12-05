وقاء يصدر تحديثاً لتنظيم تنقل الدواجن الحية بين مناطق المملكة

وسيتم ابتداءً من 1 يناير 2025م تطبيق آلية نقل الدواجن الحية والصيصان وبيض التفقيس داخل وبين المناطق التشغيلية.
ويأتي هذا التنظيم للمساهمة في تعزيز انسـيابـية حـركـة نقل الدواجن الحية ومـنتجاتـها في الظروف الطبيعية، وفرض قيود عليها في حالات الأوبئة، وتعزيز الأمـن الـحيوي فـي قطاع الدواجن وخفض مخاطر حـدوث انـدلاعـات وبـائـية، وتعزيز اسـتمراريـة سـلاسـل الإمـداد لقطاع إنتاج الدواجن، وتنمية مشاريعها في مناطق المملكة المختلفة.
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