وفاة الأميرة جواهر بنت سعد بن عبدالعزيز بن عبدالله بن تركي آل سعود

الدمام - شريف احمد - أعلن الديوان الملكي، وفاة صاحبة السمو الأميرة جواهر بنت سعد بن عبدالعزيز بن عبدالله بن تركي آل سعود.

وصدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي: انتقلت إلى رحمة الله تعالى صاحبة السمو الأميرة / جواهر بنت سعد بن عبدالعزيز بن عبدالله بن تركي آل سعود، وسيصلى عليها ـ إن شاء الله ـ يوم غدٍ الأربعاء الموافق 3 / 6 / 1446هـ ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض. تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنها فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.