اخبار السعوديه

المدينة المنورة.. بدء العمل بالتوقيت الصيفي في المدارس اليوم

0 نشر
واس - المدينة المنورة 0 تبليغ

المدينة المنورة.. بدء العمل بالتوقيت الصيفي في المدارس اليوم

شكرا لقرائتكم خبر عن المدينة المنورة.. بدء العمل بالتوقيت الصيفي في المدارس اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة المدينة المنورة، عن بدء تطبيق الدوام الصيفي في جميع مدارس التعليم العام، ابتداءً من اليوم الأحد.
وبينت الإدارة أن موعد الاصطفاف الصباحي في مدارس البنات سيكون في تمام الساعة 6:45, وتبدأ الحصة الأولى في تمام الساعة الـ 7 صباحًا. للمزيد: This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)
ويبدأ الاصطفاف الصباحي في مدارس البنين في تمام الساعة الـ 7 على أن تبدأ الحصة الأولى عند الساعة الـ 7:15 صباحًا.
امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا