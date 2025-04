شكرا لقرائتكم خبر عن المدينة المنورة.. بدء العمل بالتوقيت الصيفي في المدارس اليوم والان نبدء بالتفاصيل

أوضحت الإدارة أن الاصطفاف الصباحي في المدارس التي تعمل بالنظام الدراسي الكامل سيكون عند الساعة 7 صباحًا، وتبدأ الحصة الأولى الساعة 7:15 صباحًا.#اليوم | #الدوام_الصيفي



للمزيد: https://t.co/8MMppDKu52 pic.twitter.com/DkMOc9Wx3v — صحيفة اليوم (@alyaum) April 3, 2025

الدمام - شريف احمد - أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة المدينة المنورة، عن بدء تطبيق الدوام الصيفي في جميع مدارس التعليم العام، ابتداءً من اليوم الأحد.وبينت الإدارة أن موعد الاصطفاف الصباحي في مدارس البنات سيكون في تمام الساعة 6:45, وتبدأ الحصة الأولى في تمام الساعة الـ 7 صباحًا. للمزيد: This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)ويبدأ الاصطفاف الصباحي في مدارس البنين في تمام الساعة الـ 7 على أن تبدأ الحصة الأولى عند الساعة الـ 7:15 صباحًا.