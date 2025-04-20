شكرا لقرائتكم خبر عن حتى مساء اليوم.. أمطار غزيرة على منطقة المدينة المنورة والان نبدء بالتفاصيل

طقس السعودية

الدمام - شريف احمد - نبّه المركز الوطني للأرصاد مساء السبت، من أمطار غزيرة على منطقة المدينة المنورة.وتشمل تأثيراتها رياحًا شديدة السرعة وانعدامًا في مدى الرؤية الأفقية وتساقط للبرد وجريان للسيول وصواعق رعدية، على محافظتي الحناكية والمهد.وبيّن المركز أن الحالة مستمرة حتى الساعة الـ11 من مساء اليوم الأحد.في ذات السياق، أصدر المركز إنذارا أحمر وآخر برتقالي، بشأن حالة الطقس على منطقة مكة المكرمة، منبها من أمطار غزيرة وسيول .وشمل الإنذار، الخرمة والمويه وتربة ورنية وميسان، وأضم ومواقع أخرى.ونبه الأرصاد، من أمطار غزيرة مصجوبة برياح شديدة السرعة وانعدام في مدى الرؤية الأفقية وتساقط البرد وجريان السيول وصواعق رعدية.