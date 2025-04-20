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حتى مساء اليوم.. أمطار غزيرة على منطقة المدينة المنورة

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واس- المدينة المنورة 0 تبليغ

حتى مساء اليوم.. أمطار غزيرة على منطقة المدينة المنورة

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الدمام - شريف احمد - نبّه المركز الوطني للأرصاد مساء السبت، من أمطار غزيرة على منطقة المدينة المنورة.
وتشمل تأثيراتها رياحًا شديدة السرعة وانعدامًا في مدى الرؤية الأفقية وتساقط للبرد وجريان للسيول وصواعق رعدية، على محافظتي الحناكية والمهد.
وبيّن المركز أن الحالة مستمرة حتى الساعة الـ11 من مساء اليوم الأحد.

طقس

في ذات السياق، أصدر المركز إنذارا أحمر وآخر برتقالي، بشأن حالة الطقس على منطقة مكة المكرمة، منبها من أمطار غزيرة وسيول .
وشمل الإنذار، الخرمة والمويه وتربة ورنية وميسان، وأضم ومواقع أخرى.
ونبه الأرصاد، من أمطار غزيرة مصجوبة برياح شديدة السرعة وانعدام في مدى الرؤية الأفقية وتساقط البرد وجريان السيول وصواعق رعدية.
الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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