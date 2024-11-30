شكرا لمتابعة خبر عن الأرصاد : غدًا أول أيام فصل الشتاء .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - قال محلل الطقس في المركز الوطني للأرصاد، عقيل العقيل، إن يوم غد هو أول أيام فصل الشتاء أرصاديا، بينما سيكون دخول الشتاء فلكيا في 21 ديسمبر المقبل.

وتوقع “العقيل” أن ارتفاع درجات الحرارة الصغرى في الرياض ما بين 15 إلى 16 مئوية نهاية الأسبوع، وقد ترتفع في وسط الرياض إلى 19 درجة مئوية، وذلك بحسب ما ذكره بقناة الإخبارية.

وأضاف أن الانخفاض الذي حدث في الأيام الماضية كان راجع إلى تأثر المملكة بكتلة هوائية باردة، وبدأ تأثيرها بالمناطق الشمالية ثم تحركت بعد ذلك حتى المناطق الشرقية والوسطى والجنوبية.

يذكر أن المركز الوطني للأرصاد قد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم أن الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من عدة مناطق جازان، عسير، ومكة المكرمة.