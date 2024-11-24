شكرا لمتابعة خبر عن محلل طقس: درجات الحرارة الصغرى قد تصل إلى صفر في المناطق الشمالية .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشف محلل الطقس في “الأرصاد” عقيل العقيل من أن درجات الحرارة الصغرى قد تصل إلى صفر في المناطق الشمالية، و9 درجات في الرياض نهاية الأسبوع.

وقال “العقيل” في مداخلة مع قناة “الإخبارية”: هذه الحالة المطرية من المتوقع أن تستمر على الباحة وأجزاء من مكة المكرمة حتى الثلاثاء المقبل.

وأضاف: “الأن نحن فى نهاية فصل الخريف وأيام قليلة بيننا وبين دخول فصل الشتاء أرصاديًا، فمن المتوقع حتى نهاية الأسبوع حلول موجة هوائية باردة ستؤثر على حائل والرياض وبعض المناطق لتصل درجات الحرارة من 9 الى 12 درجة مئوية”