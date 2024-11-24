شكرا لمتابعة خبر عن الدفاع تعلن عن تخريج أول دفعة من نظام الثاد في ولاية تكساس والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أعلنت وزارة الدفاع عن تخريج السرية الأولى لنظام ‘الثاد’ من دورات التدريب الفردي التي أقيمت في قاعدة فورت بلس بولاية تكساس في الولايات المتحدة الأمريكية. وتم تكريم الطلبة الخريجين بحضور رئيس هيئة إدارة قوات الدفاع الجوي، اللواء الركن شايق الشايق، الذي أشاد بجهود المتدربين والمستوى العالي الذي أظهروه خلال فترة التدريب. ويعد نظام ثاد سلاحًا دفاعيًا لإسقاط الصواريخ الباليستية قصيرة ومتوسطة المدى ذات الارتفاعات العالية.