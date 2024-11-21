السعودية | بمتابعة أمير منطقة القصيم .. وكيل وزارة الداخلية لشؤون الخليج 365 يرأس الاجتماع التناظري الثاني لوكلاء إمارات الخليج 365 للشؤون التنموية لعام 1446هـ

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

بمتابعة صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، رأس وكيل وزارة الداخلية لشؤون الخليج 365 المهندس عبدالله بن عبدالرحمن الربيعة، الاجتماع التناظري الثاني لوكلاء إمارات الخليج 365 للشؤون التنموية لعام 1446هـ، الذي عقد بمقر إمارة منطقة القصيم.

وناقش المجتمعون عددًا من الموضوعات المتعلقة بالشؤون التنموية، ومناقشة أبرز التجارب والمبادرات الناجحة والجهود التنموية بين إمارات الخليج 365 في جميع مناطق المملكة، وتعزيز التكامل بين الجهات ذات العلاقة لتحقيق التنمية الشاملة التي تسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكةة 2030.

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