شكرا لقرائتكم خبر عن الرياض.. القبض على مواطنين ارتكبا مخالفة الصيد في أماكن محظورة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تمكنت الدوريات الميدانية للقوات الخاصة للأمن البيئي وهي تؤدي مهامها في تنفيذ نظام البيئة بمنطقة الرياض، من القبض على المواطنين سلطان عيد العميري وعيد عبدالله العميري، لارتكابهما مخالفة الصيد في أماكن محظور الصيد فيها.

وكان بحوزتهما بندقية شوزن، وبندقية هوائية، و390 ذخيرة متنوعة، و9 كائنات فطرية مصيدة.

وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى الجهة المختصة. حظر صيد الكائنات الفطرية وشددت القوات الخاصة للأمن البيئي على الالتزام بنظام البيئة ولوائحه التنفيذية التي تحظر صيد الكائنات الفطرية، مؤكدةً أن عقوبة الصيد دون ترخيص غرامة 10 آلاف ريال، وعقوبة الصيد في أماكن محظور الصيد فيها غرامة 5,000 ريال.

وعقوبة استخدام بنادق الشوزن في الصيد غرامة 100 ألف ريال، وعقوبة صيد طائر السمان غرامة 1,500 ريال، وعقوبة صيد طائر الدخل دون ترخيص غرامة 5,000 ريال. الإبلاغ عن المخالفين وأهابت القوات بالمبادرة بالإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية، بالاتصال بالرقم 911 في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و999 و996 في بقية مناطق المملكة.