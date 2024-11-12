8 مهابط لخدمة 3 مسارات صحية بالمدينة

دشن تجمع المدينة المنورة الصحي، أمس، بالتعاون مع هيئة الهلال الأحمر السعودي 8 مهابط للإسعاف الجوي بمنطقة المدينة المنورة، وذلك بهدف رفع مستوى الخدمات الإسعافية بالمنطقة لخدمة ثلاث مسارات، تتمثل في مسار الجلطات الدماغية ومسار الجلطات القلبية ومسار الإصابات والحوادث.

إنقاذ الأرواح

توزعت المهابط على عدد من المرافق الصحية لتغطية أكبر مساحة جغرافية داخل المدينة المنورة والمحافظات التابعة لها، من خلال مدينة الملك سلمان الطبية ومستشفى الملك فهد ومستشفى المهد ومستشفى الحناكية ومستشفى الأمير عبدالمحسن بالعلا ومستشفى الحمنة ومستشفى خيبر، بالإضافة لمستشفى ينبع العام.

ويقدم الإسعاف الجوي الخدمات الطبية من خلال مسارات الجلطات الدماغية والجلطات القلبية والإصابات والحوادث وذلك لضمان سرعة تقديم الرعاية الصحية للحالات الطارئة.

ويُساهم الإسعاف الجوي في رفع جودة وكفاءة الخدمات الإسعافية، وسرعة إنقاذ الأرواح، وتخفيف الآلام والمعاناة، وتسهيل الوصول إلى الرعاية الطبية الطارئة، والاستجابة السريعة للإصابات الناجمة عن الحوادث المرورية، كما يساهم في تقديم الرعاية الطبية اللازمة للمرضى، خاصة في الأماكن التي يصعب الوصول إليها.

خدمات شاملة

كانت التجمعات الصحية بدأت تطبيق نموذج للرعاية الصحية يعتمد على مسارات طبية خاصة تربط المستشفيات، لتقليص الانتظار ومعالجة المريض بهدف تعزيز الصحة، وجعل الفرد وأسرته شركاء في مسؤولية الحفاظ على صحتهم، وصولا إلى كل مستويات الرعاية التي يتطلبها المجتمع داخل المنظومة الصحية.

ويحوي نموذج الرعاية الجديد نموذجا مترابطا يقدم خدمات شاملة ومتكاملة بين جميع مستويات الرعاية، ويستهدف التحول في طريقة تقديم الرعاية، لتصبح شاملة ومتكاملة بين كل مستويات الخدمة، وتقدم في أقرب نقطة من أفراد المجتمع.

مبادئ نموذج الرعاية الصحية

- تمكين الأفراد والعائلات من السيطرة على صحتهم

- تقديم المعرفة اللازمة للأفراد كجزء من علاجهم

- تمكين المرضى من اكتساب الثقافة اللازمة للسيطرة على صحتهم

- تضمين وجهة نظر أفراد المجتمع في تقديم الرعاية الصحية

- الحفاظ على صحة أفراد المجتمع، والتركيز على احتياجاتهم الصحية

- توفير الخدمات العلاجية على نحو يناسب المرضى بالتركيز على النتائج الصحية