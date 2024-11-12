شكرا لقرائتكم خبر عن "الدفاع المدني" يستضيف المؤتمر الـ25 لاتحاد رياضة الإطفاء والإنقاذ الاثنين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تستضيف المديرية العامة للدفاع المدني المؤتمر الـ 25 للاتحاد الدولي لرياضة الإطفاء والإنقاذ، في مدينة الرياض خلال الفترة من 18 حتى 20 نوفمبر 2024م.

ويهدف المؤتمر إلى مناقشة واعتماد قرارات الاتحاد، ومراجعة وتحديث لوائح البطولة، ومناقشة خطط الاتحاد المستقبلية، واستعراض ما تم في البطولة السابقة، وتبادل الخبرات بين الدول الأعضاء.

