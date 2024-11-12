السعودية | وزير الخارجية: حل الدولتين هو السبيل الأوحد لتحقيق حل عادل ودائم يرسخ السلام في المنطقة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أكد صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير الخارجية، أن انعقاد القمة العربية والإسلامية غير العادية في الرياض يعكس رغبة الدول العربية والإسلامية الصادقة في مواصلة الجهود الرامية إلى تهدئة الأوضاع في المنطقة، والعمل على خفض التصعيد، ووقف الانتهاكات التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي، وتخفيف القيود على المساعدات الإنسانية، ودعم حل الدولتين كخيار وحيد لتحقيق سلام عادل ودائم في المنطقة.

وأضاف سموه خلال المؤتمر الصحفي للقمة، أن القمة تناولت سبل تعزيز التعاون العربي والإسلامي المشترك، والتنسيق مع المجتمع الدولي لوقف إطلاق النار والحد من توسع نطاق الصراع، والتقليل من التهديد المتزايد الذي تشكله العمليات العسكرية الإسرائيلية على الأمن الإقليمي والدولي.

وأشار سموه إلى أن المسؤولية تقع على المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل للتوقف عن ممارساتها، بما في ذلك منع وصول أموال الضرائب الفلسطينية إلى السلطة الفلسطينية، مما يؤثر على إدارة الخليج 365 الفلسطينية رغم التعهدات التي التزمت بها إسرائيل في السابق، مؤكداً أن المملكة والدول العربية والإسلامية ستواصل دعم السلطة الفلسطينية، مشيرا لقدرتها -رغم كل الظروف- على إدارة الوضع في الضفة الغربية وغزة.

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