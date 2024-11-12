السعودية | بحضور وزير الخارجية.. التوقيع على وثيقة الآلية الثلاثية لدعم فلسطين بين منظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية ومفوضية الاتحاد الإفريقي

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

بحضور صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، وعدد من أصحاب المعالي ممثلي الدول العربية والإسلامية، وقّعت منظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية ومفوضية الاتحاد الإفريقي على وثيقة الآلية الثلاثية لتنسيق جهود المنظمات الثلاث في دعم القضية الفلسطينية، وذلك على هامش القمة العربية والإسلامية غير العادية المنعقدة في العاصمة الرياض.

وتهدف هذه الآلية إلى تكثيف الجهود المشتركة بين المنظمات الثلاث وتعزيز العمل المشترك في كل ما يخص القضية الفلسطينية.

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