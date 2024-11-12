شكرا لمتابعة خبر عن خادم الحرمين يتلقى رسالة خطية من رئيس جمهورية القمر والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله – رسالة خطية، من فخامة الرئيس غزالي عثمان رئيس جمهورية القمر المتحدة، تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين.

وتسلم الرسالة صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية، خلال لقائه، اليوم، وزير الخارجية والتعاون الدولي المكلف بالعالم العربي والقمريين في الخارج والفرنكفونية والاندماج الافريقي في جمهورية جزر القمر المتحدة مباي محمد، وذلك على هامش القمة العربية والإسلامية غير العادية.

وخلال اللقاء جرى بحث العلاقات الثنائية، والمستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وحضر اللقاء معالي نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، ووكيل الوزارة للشؤون الدولية المتعددة والمشرف العام على وكالة الوزارة لشؤون الدبلوماسية العامة الدكتور عبدالرحمن الرسي، ومدير عام مكتب سمو الوزير عبدالرحمن الداود.