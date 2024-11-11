السعودية | نائب رئيس دولة الإمارات يُغادر الرياض

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

غادر الرياض اليوم، سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة بدولة الإمارات العربية المتحدة، والوفد المرافق له، بعد مشاركته في القمة العربية والإسلامية غير العادية.

وكان في وداعه بمطار الملك خالد الدولي, سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الإمارات سلطان بن عبدالله اللويحان، وسفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى المملكة الشيخ نهيان بن سيف آل نهيان، ومندوب عن المراسم الملكية.

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