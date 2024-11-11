شكرا لقرائتكم خبر عن "البحر الأحمر السينمائي الدولي" لـ "اليوم": 32 فيلمُا سعوديًا هذا العام والان نبدء بالتفاصيل



وسلطوا الضوء عن دور المهرجان في بناء وصناعة السينما في المملكة بالإضافة إلى الإعلان عن خطط الدورة القادمة جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي تضمن عرض أكثر من 125 فيلماً من 50 دولة، بالإضافة إلى أعضاء لجنة التحكيم البارزين، وفعاليات الصناعة، وأنشطة احتفالية تسعى لتقديم تجربة سينمائية فريدة.

كما أعلن المؤتمر عن مجموعة الأفلام التي تتضمنها دورة هذا العام بما في ذلك العروض العالمية الأولى، وتسليط الضوء على المواهب الصاعدة من

ستقام الدورة الرابعة من المهرجان في الفترة من 5 إلى 14 ديسمبر 2024 في مقرها الجديد المصمم خصيصاً لذلك في منطقة البلد التاريخية، إحدى مواقع التراث العالمي لليونسكو.

عروض حصرية

بين الرئيس التنفيذي المكلف لمؤسسة البحر الأحمر السينمائي، محمد عسيري، أن المهرجان سينطلق من المبنى الجديد المخصص له في الـ 5 من ديسمبر في منطقة جدة التاريخية بنفس التصاميم التي تتصف بها جدة التاريخية، وفي دورة هذا المهرجان نعلن عن 50% من الأفلام التي يتم عرضها هي عروض حصرية بعدد 48 فيلم حصري عالمي و10 عروض دولية و43 عرض حصري لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. محمد العسيري

وقال "على مدار الـ 4 سنوات الماضية تم عرض أكثر من 4000 فيلم في أكثر من 38 لغة، وهي إنجازات العمل الدؤوب التي تعكف عليها لتحقيق المستهدفات والرؤى المطروحة والتي تدعم المواهب السينمائية الشابة واحتضانهم وتقديم الدعم اللازم لهم وبنمو في المبادرات بشكل سنوي بما يساهم رفع جودة صناع الأفلام واعمالهم"، مبيناً ان التحديات التي تواجه المهرجان هي فرص للتحسين وواعداً بتجربة استثنائية هذا العام. أفلام طويلة وقصيرة

فيما أعلن مدير البرامج العربية والأفلام الكلاسيكية في مهرجان البحر الأحمر، إنطوان خليفة، عن الانتهاء من اختيار كل الأفلام، ووضع جداول لها حيث تم اختيار 121 فيلم ما بين أفلام طويلة وقصيرة وافلام روائية وتمثيلية، وهناك منهم 32 فيلم وهناك أفلام قصيرة وهناك 22 فيلم قصير، وهناك فيلمين موجودين ضمن الأفلام القصيرة وهناك فيلم ضمن المسابقة الرسمية وهناك أفلام روائية طويلة. انطوان خليفة

وبين أن الهدف الرئيسي من تأسيس المهرجان هو جذب جمهور جدة والجمهور السعودي والتفاعل كان كبير جداً مع كثير من الأفلام السعودية وحتى الأفلام القصيرة مثل ناقة ومندوب الليل وأحلام العصر وكسب جمهور كبير من السكان واصفاً المقر الجديد بأنه تحفة فنية ستخلق تجربة مميزة.

منصة محورية

وأوضح أن المهرجان أثبت مكانته كمنصة محورية للمخرجين والجماهير على حد سواء، وعكس التنوع الثقافي الغني للبلاد والمنطقة، حيث استقبل المهرجان في العام الماضي 126 فيلماً من 77 دولة، إضافة إلى 6,000 حضور معتمد وأكثر من 40,000 تذكرة مباعة عبر الفعاليات والأفلام المعروضة. الدمام - شريف احمد - أوضح مسؤولون في مهرجان البحر الأحمر خلال حديثهم لـ "اليوم" أن المهرجان أنشئ لدعم المواهب السينمائية الشابة واحتضانهم وتقديم الدعم اللازم لهم، معلنين عن الانتهاء اختيار 32 فيلم سعودي لأفلام وجدولة عرضها.وسلطوا الضوء عن دور المهرجان في بناء وصناعة السينما في المملكة بالإضافة إلى الإعلان عن خطط الدورة القادمة جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي تضمن عرض أكثر من 125 فيلماً من 50 دولة، بالإضافة إلى أعضاء لجنة التحكيم البارزين، وفعاليات الصناعة، وأنشطة احتفالية تسعى لتقديم تجربة سينمائية فريدة.كما أعلن المؤتمر عن مجموعة الأفلام التي تتضمنها دورة هذا العام بما في ذلك العروض العالمية الأولى، وتسليط الضوء على المواهب الصاعدة من السعودية ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك تحت شعار "بيت جديد للسينما".ستقام الدورة الرابعة من المهرجان في الفترة من 5 إلى 14 ديسمبر 2024 في مقرها الجديد المصمم خصيصاً لذلك في منطقة البلد التاريخية، إحدى مواقع التراث العالمي لليونسكو.عروض حصريةبين الرئيس التنفيذي المكلف لمؤسسة البحر الأحمر السينمائي، محمد عسيري، أن المهرجان سينطلق من المبنى الجديد المخصص له في الـ 5 من ديسمبر في منطقة جدة التاريخية بنفس التصاميم التي تتصف بها جدة التاريخية، وفي دورة هذا المهرجان نعلن عن 50% من الأفلام التي يتم عرضها هي عروض حصرية بعدد 48 فيلم حصري عالمي و10 عروض دولية و43 عرض حصري لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.وقال "على مدار الـ 4 سنوات الماضية تم عرض أكثر من 4000 فيلم في أكثر من 38 لغة، وهي إنجازات العمل الدؤوب التي تعكف عليها لتحقيق المستهدفات والرؤى المطروحة والتي تدعم المواهب السينمائية الشابة واحتضانهم وتقديم الدعم اللازم لهم وبنمو في المبادرات بشكل سنوي بما يساهم رفع جودة صناع الأفلام واعمالهم"، مبيناً ان التحديات التي تواجه المهرجان هي فرص للتحسين وواعداً بتجربة استثنائية هذا العام.فيما أعلن مدير البرامج العربية والأفلام الكلاسيكية في مهرجان البحر الأحمر، إنطوان خليفة، عن الانتهاء من اختيار كل الأفلام، ووضع جداول لها حيث تم اختيار 121 فيلم ما بين أفلام طويلة وقصيرة وافلام روائية وتمثيلية، وهناك منهم 32 فيلم وهناك أفلام قصيرة وهناك 22 فيلم قصير، وهناك فيلمين موجودين ضمن الأفلام القصيرة وهناك فيلم ضمن المسابقة الرسمية وهناك أفلام روائية طويلة.وبين أن الهدف الرئيسي من تأسيس المهرجان هو جذب جمهور جدة والجمهور السعودي والتفاعل كان كبير جداً مع كثير من الأفلام السعودية وحتى الأفلام القصيرة مثل ناقة ومندوب الليل وأحلام العصر وكسب جمهور كبير من السكان واصفاً المقر الجديد بأنه تحفة فنية ستخلق تجربة مميزة.وأوضح أن المهرجان أثبت مكانته كمنصة محورية للمخرجين والجماهير على حد سواء، وعكس التنوع الثقافي الغني للبلاد والمنطقة، حيث استقبل المهرجان في العام الماضي 126 فيلماً من 77 دولة، إضافة إلى 6,000 حضور معتمد وأكثر من 40,000 تذكرة مباعة عبر الفعاليات والأفلام المعروضة.