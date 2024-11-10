شكرا لقرائتكم خبر عن 161 ألف مسافر في يوم واحد.. مطار جدة الدولي يسجل رقمًا قياسيًا جديدًا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة مطارات جدة عن تحقيق مطار الملك عبدالعزيز الدولي رقمًا تاريخيًا جديدًا في أعداد المسافرين اليومية، حيث سجل المطار 161,189 مسافرًا في يوم واحد، يوم الأربعاء الماضي الموافق 6 نوفمبر 2024م.



وشمل الرقم القياسي 79,994 مسافرًا قادمًا و81,195 مسافرًا مغادرًا، فيما بلغ إجمالي الرحلات الجوية 817 رحلة بمتوسط 34 رحلة قادمة ومغادرة في الساعة الواحدة. كما تمت خدمة 132,189 حقيبة على متن تلك الرحلات.



وقدّم الرئيس التنفيذي لشركة مطارات جدة، المهندس مازن جوهر، شكره وتقديره لجميع شركاء النجاح في القطاعات الحكومية والأمنية والتشغيلية داخل المطار. وأشار إلى أن هذا الإنجاز يعكس التزام المطار بتطوير كفاءة العمليات التشغيلية بما يتماشى مع رؤية السعودية 2030، واستراتيجية شركة مطارات جدة لتحقيق التميز في خدمات المسافرين.