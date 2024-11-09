- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم خبر عن قنوات عين التعليمية تحصد 13 جائزة في 5 مسابقات عالمية والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - حققت قنوات عين التعليمية إنجازاً نوعياً على المستوى الدولي بحصدها 13 جائزة مرموقة ضمن خمس مسابقات إعلامية عالمية، ما يعزز ريادتها في تقديم محتوى تعليمي مبتكر يدعم رؤية السعودية 2030 وبرنامج تنمية القدرات البشرية.
وأوضح المشرف العام على القنوات حامد الغامدي، أن القنوات حصلت على جائزتين بلاتينية وذهبية في مسابقة Viddy التي تعد من أقدم وأبرز الجوائز في صناعة الفيديو عن فيديو يوم المعلم وفيديو العودة إلى الدراسة.
كما حصلت على الجائزة البلاتينية في جائزة VEGA الدولية عن فيديو يوم المعلم وجائزتين ذهبيتين عن فيديو الفارس الكفيف وفيديو المعلم والراعي، وفي مسابقة Dotcomm للإبداع الرقمي نالت القنوات جائزتين بلاتينية وذهبية.
واختتمت سلسلة إنجازاتها بحصدها الجائزة البلاتينية عن فيديو العودة إلى الدراسة والجائزة الذهبية عن برنامج فرسان التعليم ضمن جوائز MarCom التي تحتفي بالمشاريع المتميزة في الاتصال والتسويق
وأضاف الغامدي أن هذه الجوائز تؤكد جودة الإنتاج المرئي الذي تقدمه قنوات عين وقدرتها على منافسة الأعمال الدولية بفضل توظيفها لأحدث تقنيات الإنتاج السينمائي في المحتوى التعليمي والتثقيفي.
وأشار إلى أن هذا الإنجاز جاء بتوجيهات ومتابعة مستمرة من وزير التعليم، وهو ما ساهم في تعزيز مكانة القنوات كمصدر رئيسي لتقديم محتوى هادف يعزز القيم الوطنية والإنسانية.
وأكد الغامدي أن القنوات تسعى من خلال أعمالها إلى تحقيق مستهدفات وزارة التعليم وبرنامج التحول الوطني لرؤية 2030، عبر تقديم مواد تسهم في غرس قيم الوسطية والتسامح والانتماء الوطني، وتعزز مبادئ الإتقان والمبادرة لدى الطلاب، بما يخدم المجتمع التعليمي ويسهم في تطوير الوعي الثقافي والاجتماعي للأجيال القادمة.
وأوضح المشرف العام على القنوات حامد الغامدي، أن القنوات حصلت على جائزتين بلاتينية وذهبية في مسابقة Viddy التي تعد من أقدم وأبرز الجوائز في صناعة الفيديو عن فيديو يوم المعلم وفيديو العودة إلى الدراسة.
كما حصلت على الجائزة البلاتينية في جائزة VEGA الدولية عن فيديو يوم المعلم وجائزتين ذهبيتين عن فيديو الفارس الكفيف وفيديو المعلم والراعي، وفي مسابقة Dotcomm للإبداع الرقمي نالت القنوات جائزتين بلاتينية وذهبية.
جودة إنتاج مرتفعةأما في مسابقة Muse للإبداع والإعلان فقد فازت القنوات بأربع جوائز ذهبية عن فيديوهات قصة العم جابر من قمم جازان واحترام كبار السن والحلم السعودي وكسر قيود الإعاقة.
واختتمت سلسلة إنجازاتها بحصدها الجائزة البلاتينية عن فيديو العودة إلى الدراسة والجائزة الذهبية عن برنامج فرسان التعليم ضمن جوائز MarCom التي تحتفي بالمشاريع المتميزة في الاتصال والتسويق
وأضاف الغامدي أن هذه الجوائز تؤكد جودة الإنتاج المرئي الذي تقدمه قنوات عين وقدرتها على منافسة الأعمال الدولية بفضل توظيفها لأحدث تقنيات الإنتاج السينمائي في المحتوى التعليمي والتثقيفي.
وأشار إلى أن هذا الإنجاز جاء بتوجيهات ومتابعة مستمرة من وزير التعليم، وهو ما ساهم في تعزيز مكانة القنوات كمصدر رئيسي لتقديم محتوى هادف يعزز القيم الوطنية والإنسانية.
وأكد الغامدي أن القنوات تسعى من خلال أعمالها إلى تحقيق مستهدفات وزارة التعليم وبرنامج التحول الوطني لرؤية 2030، عبر تقديم مواد تسهم في غرس قيم الوسطية والتسامح والانتماء الوطني، وتعزز مبادئ الإتقان والمبادرة لدى الطلاب، بما يخدم المجتمع التعليمي ويسهم في تطوير الوعي الثقافي والاجتماعي للأجيال القادمة.