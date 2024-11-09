شكرا لمتابعة خبر عن الدكتور ريتشارد مورتيل يعبر عن سعادته بعد سفره بالجواز السعودي لأول مرة .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشف الدكتور ريتشارد مورتيل، رئيس تحرير مجلة “الدارة” باللغة الإنجليزية، عن سعادته الكبيرة بعد أن سافر لأول مرة باستخدام الجواز السعودي، وذلك بعد حصوله على الجنسية السعودية في خطوة تاريخية.

وفي مقطع فيديو نشرته قناة “العربية”، عبّر مورتيل عن شعوره قائلاً: “شعور ممتاز وأكثر من رائع”، مشيدًا بسهولة الإجراءات التي مر بها عبر البوابة الإلكترونية للجوازات.

يُذكر أن الدكتور مورتيل، الذي عاش في المملكة لمدة 49 عامًا، حصل على الجنسية السعودية بمرسوم ملكي من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان. وقد عبّر مورتيل عن فخره الكبير بهذا التكريم، حيث قال في وقت سابق: “لقد قضيت 49 سنة في هذه البلاد المباركة، ولم أكن أتخيل يومًا أنني سأحمل الجنسية السعودية.”

ويعد مورتيل من الشخصيات البارزة في تعزيز العلاقات الثقافية والإعلامية بين المملكة والعالم، خاصة من خلال عمله في مجلة “الدارة” التي تسعى لنشر الثقافة السعودية. وقد لاقى قرار منحه الجنسية إشادة واسعة في الأوساط الإعلامية، حيث اعتُبر بمثابة تقدير كبير لمساهماته العميقة في تعزيز مكانة المملكة ثقافيًا وإعلاميًا.