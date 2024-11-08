السعودية | “سكن” تعزز جهودها التنموية في منطقة نجران بتسليم 138 وحدة سكنية جديدة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

واصلت مؤسسة الإسكان التنموي الأهلية “سكن”، جهودها التنموية في منطقة نجران والرامية لتوفير المسكن الملائم للأسر الأشد حاجة، حيث تم اليوم تسليم 138 وحدة سكنية للمستفيدين.

ورفع الأمين العام لمؤسسة “سكن” عبدالعزيز بن صالح الكريديس, شكره وتقديره لصاحب السمو الأمير جلوي بن عبد العزيز بن مساعد أمير منطقة نجران على تفضل سموه بتسليم الوحدات السكنية للأسر الأشد حاجة في المنطقة، بحضور معالي وزير البلديات والإسكان رئيس مجلس أمناء المؤسسة الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، ورعاية سموه الكريم لحملة “جود نجران” رمضان الماضي.

وأكد الكريديس على أن ما تحقق من إنجازات يأتي ثمارًا لدعم قيادتنا الرشيدة – حفظها الله – ونتاجًا لجهود ومتابعة وتوجيهات معالي وزير البلديات والإسكان رئيس مجلس أمناء المؤسسة وأصحاب السمو والمعالي وأعضاء مجلس الأمناء، وبمشاركة وتعاضد وزارة البلديات والإسكان ممثلة في وكالة الوزارة للإسكان التنموي والمشاركة المجتمعية بقيادة سعادة الأستاذ طلال الخنيني، وبالشراكة مع كبار المانحين (أفراد وكيانات)، والشركاء الإستراتيجيين من القطاعات الحكومية والخاصة وغير الربحية، ما أسهم في تحفيز المجتمع بجميع مكوناته على العطاء والمشاركة المجتمعية، حيث بلغ إجمالي الوحدات السكنية المسلَّمة للأسر الأشد حاجة في منطقة نجران 705 وحدات سكنية.

يذكر أن مؤسسة الإسكان التنموي الأهلية (سَكَن)، هي مؤسسـة أهليَّة يرأس مجلس أمنائها معالي الأستاذ ماجد الحقيل، وتهدف إلى تحفيز العطاء والمشاركة المجتمعية من خلال مبادرات مبتكرة من بينها مبادرة جود الإسكان ومبادرة حل للابتكار الإسكاني، كما تعمل المؤسسة على تمكين قطاع الإسكان غير الربحي من توفير حلول مستدامة للأسر الأشد حاجة.

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