شكرا لقرائتكم خبر عن "التجارة" تضبط مستودعًا لغش العطور.. وتصادر 500 ألف عبوة مجهولة المصدر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أغلقت الفرق الرقابية لوزارة التجارة بفرع العاصمة المقدسة مستودعًا للغش في منتجات العطور يمتهن القائمون عليه تعبئة العطور مجهولة المصدر في عبوات تحمل بيانات مضللة وخادعة للمستهلك.

واستدعت الوزارة مالك المقر لاستكمال تطبيق الإجراءات النظامية وفقًا لأحكام أنظمة حماية المستهلك. وصادرنا 500 ألف عبوة و 600 لتر مواد عطرية مجهولة المصدر

أغلقنا المستودع وأحلنا المخالفين لتطبيق العقوبات الرادعة بحقهم. This is a Twitter Status— وزارة التجارة (@MCgovSA) https://twitter.com/MCgovSA/status/1854572277024641130?ref_src=twsrc%5Etfw مواد مجهولة المصدر واشتملت الكميات المضبوطة على 600 لتر مواد خام عطرية "مجهولة المصدر" تحمل علامات تجارية مختلفة، وأجهزة تعبئة وتغليف وكبس عبوات العطور، ومكائن تكرير العطور، بالإضافة إلى أكثر من 518 ألف عبوة وأغطية واستكرات عطور فارغة.

ووفقًا لأحكام نظام مكافحة الغش التجاري تصل عقوبات مخالفي أحكام النظام إلى السجن ثلاثة أعوام، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال، أو بالعقوبتين معًا، وإبعاد العمالة المخالفة، والتشهير بالمخالفين بعد صدور أحكام قضائية نافذة من المحاكم المختصة.

