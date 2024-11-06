أمطار رعدية على 7 مناطق حتى السبت

وهطلت أمس، أمطار غزيرة على منطقة حائل، شملت مدينة حائل وبعض المحافظات، سالت على إثرها الأودية والشعاب، بينما واصلت أمانة منطقة الجوف تطبيق خطة الطوارئ المعدة مسبقًا للتعامل مع الحالة المطرية وتقلبات الطقس التي تشهدها المنطقة هذه الأيام، وكثفت جهودها لرفع مخلفات الأمطار ونظافة الشوارع والأحياء السكنية وسحب تجمعات المياه ومباشرة البلاغات.
وسحبت الأمانة 1.076.400 متر مكعب من مياه الأمطار بمدينة سكاكا خلال 3 أيام من خلال 6 محطات تتبع لشبكة تصريف مياه الأمطار والسيول، كما سحبت كميات أخرى من تجمعات المياه من خلال المضخات والصهاريج في عدد من المواقع. كما نبه المركز الوطني للأرصاد، من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة يصحبها تساقط البرد، وتيارات هابطة نشطة السرعة تصل سرعتها إلى أكثر من 60 كم/ ساعة، وجريان السيول على منطقة الحدود الشمالية، تشمل مدينة عرعر ومحافظ طريف ورفحاء والعويقيلة.
ودعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر، وضرورة البقاء في أماكن آمنة والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والأودية وعدم السباحة فيها، والالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي.
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