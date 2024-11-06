ولي العهد يستقبل قائد الجيش الباكستاني

استقبل ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان ، في مكتبه اليوم، قائد الجيش الباكستاني الفريق أول عاصم منير.

وجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الثنائية وفرص تطويرها خاصة في المجالات العسكرية، بالإضافة إلى بحث عدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك.

حضر الاستقبال، وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد العيبان، ورئيس الاستخبارات العامة خالد الحميدان، والمستشار بالديوان الملكي محمد التويجري، ورئيس هيئة الأركان العامة الفريق أول ركن فياض الرويلي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى باكستان نواف المالكي.

فيما حضر من الجانب الباكستاني، السفير الباكستاني لدى المملكة أحمد فاروق، والملحق العسكري بسفارة باكستان لدى المملكة العميد محمد عاصم.