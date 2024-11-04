شكرا لقرائتكم خبر عن خلال أسبوع.. مشروع "مسام" ينتزع 636 لغمًا في اليمن والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تمكن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية "مسام" لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام خلال الأسبوع الخامس من شهر أكتوبر 2024م، من انتزاع 636 لغمًا في مختلف مناطق اليمن، منها 4 ألغام مضادة للأفراد، و36 لغمًا مضادًا للدبابات، و596 ذخيرة غير منفجرة.

وتمكن فريق "مسام" من نزع 146 ذخيرة غير منفجرة في محافظة عدن، وفي مديرية حيس بمحافظة الحديدة جرى نزع لغم واحد مضاد للأفراد ولغم واحد مضاد للدبابات وذخيرة واحدة غير منفجرة.

وفي مديرية الوهط بمحافظة لحج تمكن الفريق من نزع 3 ذخائر غير منفجرة، وفي محافظة مأرب نزع الفريق 3 ألغام مضادة للدبابات في مديرية حريب، ونزع 30 لغمًا مضادًا للدبابات و300 ذخيرة غير منفجرة في مديرية مأرب. مشروع مسام باليمن وفي محافظة تعز نزع الفريق 3 ألغام مضادة للأفراد و 58 ذخيرة غير منفجرة بمديرية ذباب، ونزع لغمين مضادين للدبابات و 83 ذخيرة غير منفجرة بمديرية المخاء، ونزع 5 ذخائر غير منفجرة بمديرية المظفر, وبذلك يرتفع عدد الألغام المنزوعة خلال شهر أكتوبر إلى 4.394 لغمًا.

فيما ارتفع عدد الألغام المنزوعة منذ بداية مشروع "مسام" حتى الآن إلى 468 ألفًا و67 لغمًا زرعت بعشوائية في مختلف الأراضي اليمنية لحصد المزيد من الضحايا الأبرياء من الأطفال والنساء وكبار السن.