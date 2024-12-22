الصليب الأحمر واليونيفيل تسلّما 7 لبنانيين اختطفهم الجيش الإسرائيلي بعد وقف إطلاق النار

تسلم الصليب الأحمر اللبناني مع قوات "اليونيفيل" 7 لبنانيين اختطفهم الجيش الإسرائيلي بعد وقف إطلاق النار من منطقتي الوزاني ومثلث طيرحرفا، وفق ما نقلت قناة "ال بي سي أي".

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