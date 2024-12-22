"واللا" عن مصادر: قلق في مؤسسة الأمن الإسرائيلية من النظام الجديد بسوريا الذي لم يتخذ موقفا واضحا تجاهنا

أفاد موقع "واللا"، نقلا عن مصادر أمنية إسرائيلية، بأنه "هناك قلق في مؤسسة الأمن من النظام الجديد بسوريا الذي لم يتخذ موقفا واضحا تجاهنا".

وذكر الموقع "أننا سنبحث مع واشنطن قرار سحب مكافأة الـ10 ملايين دولار المرصودة لتتبع الجولاني".

وبعد سقوط نظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد، زادت الهجمات والاعتداءات الإسرائيلية على سوريا عبر شن مئات الغارات على أهداف معظمها عسكرية والتوغل المستمر في الجنوب السوري، الأمر الذي واجه تنديدًا من الأمم المتحدة وعدة دول إقليمية ودولية.