أفاد موقع "واللا"، نقلا عن مصادر أمنية إسرائيلية، بأنه "هناك قلق في مؤسسة الأمن من النظام الجديد بسوريا الذي لم يتخذ موقفا واضحا تجاهنا".
وذكر الموقع "أننا سنبحث مع واشنطن قرار سحب مكافأة الـ10 ملايين دولار المرصودة لتتبع الجولاني".
وبعد سقوط نظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد، زادت الهجمات والاعتداءات الإسرائيلية على سوريا عبر شن مئات الغارات على أهداف معظمها عسكرية والتوغل المستمر في الجنوب السوري، الأمر الذي واجه تنديدًا من الأمم المتحدة وعدة دول إقليمية ودولية.
كانت هذه تفاصيل خبر "واللا" عن مصادر: قلق في مؤسسة الأمن الإسرائيلية من النظام الجديد بسوريا الذي لم يتخذ موقفا واضحا تجاهنا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.