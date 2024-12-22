خارجية إيران: ندين بشدة الهجمات الأميركية العدوانية المتكررة على اليمن ونعتبرها جريمة حرب

أعربت وزارة الخارجية الإيرانية، عن إدانتها بشدة "الهجمات الأمريكية العدوانية المتكررة على اليمن"، مؤكدة "أننا نعتبرها جريمة حرب".
وكانت قد أعلنت القيادة الوسطى الأميركية "اننا نفذنا ضربات جوية دقيقة ضد منشأة لتخزين الصواريخ ومنشأة قيادة وتحكم للحوثيين (حركة أنصار الله) في صنعاء"، ولفتت الى ان "الضربات تهدف لتعطيل وتقليص عمليات الحوثيين كالهجمات ضد السفن الحربية بالبحر الأحمر"، في وقت تواصل فيه الحركة عمليات المساندة لقطاع غزة جراء الحرب الإسرائيلية.
وذكرت القيادة الوسطى الأميركية في بيان، ان "الضربة تعكس التزامنا بحماية القوات الأميركية والشركاء الإقليميين والشحن الدولي".
ولفتت القيادة الوسطى الأميركية الى "اننا أسقطنا خلال العملية مسيرات تابعة للحوثيين وصاروخ كروز مضاد للسفن فوق البحر الأحمر".
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