الجيش الإسرائيلي فجّر عددًا من المنازل في حانين

فجر الجيش الإسرائيلي عددا من المنازل في منطقة حانين في قضاء بنت جبيل جنوبي لبنان، وفق ما أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام".
ويشار إلى أن عددا من قرى وبلدات قضاء بنت جبيل تتعرض لعمليات تفجير من قبل الجيش الاسرائيلي بعد وقف إطلاق النار واحتلالها للقرى الحدودية التي يوجد فيها.
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