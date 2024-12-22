الامارات | حمدان بن محمد يعتمد تشكيل مجلس إدارة "القيادات العربية الشابة"

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اعتمد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، اليوم الأحد، تشكيل مجلس إدارة "القيادات العربية الشابة" والذي يضم شخصيات عربية رائدة ومؤثرة في مختلف المجالات بهدف المساهمة في تمكين قادة الغد وتبادل الخبرات من خلال شبكة واسعة هدفها ترك بصمات إيجابية في منطقتنا العربية.

وقال سموه في تدوينة عبر منصة "إكس": لدى الفريق مهمة تتمثل في توسيع نطاق هذه الشبكة وعدد المنتسبين لها خلال المرحلة القادمة لتصل إلى 50 ألف عضو مع إطلاق مبادرات رائدة وتنفيذ مشاريع نوعية.

وأضاف: محمد بن راشد يؤمن بأن منقطتنا العربية تمتلك طاقة هائلة تتمثل في 200 مليون شاب وشابة يشكلون المورد الأهم لصناعة مستقبل أفضل لشبابنا ومنطقتنا، وسنواصل دعم القيادات الشابة للاستفادة من هذه الطاقات وصناعة الأمل وبث الروح الإيجابية واثبات قدرة شبابنا على الإنجاز.