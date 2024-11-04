شكرا لقرائتكم خبر عن من بينها الشرقية.. معدل هطول الأمطار في 6 مناطق يوم الأحد والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجلت منطقة الحدود الشمالية أعلى معدلٍ لكميات هطول الأمطار بـ33.0 ملم، في مطار رفحاء، ضمن 6 مناطق بالمملكة، شهدت هطول كميات متفرقة من الأمطار يوم الأحد.

فيما سجلت رفحاء 25.0 ملم، ومطار عرعر 6.4 ملم، وعرعر 2.0 ملم.

رصد كميات الأمطار

ووفقًا للتقرير اليومي لوزارة البيئة والمياه والزراعة بشأن رصد كميات هطول الأمطار في مناطق المملكة كافة، سجلت 27 محطة رصد هيدرولوجي ومناخي، خلال الفترة من الساعة 9 صباح السبت 2 نوفمبر، وحتى 9 صباح الأربعاء 3 نوفمبر الحالي، هطول أمطارٍ في مناطق "مكة المكرمة، والمدينة المنورة، والمنطقة الشرقية، وحائل، والحدود الشمالية، والجوف".

وأشار التقرير إلى تسجيل منطقة الجوف 19.8 ملم في مطار الجوف، و18.8 ملم في سكاكا، و16.8 ملم في محطة القطار بدومة الجندل، و3.2 ملم في خوعاء بسكاكا.



فيما سجلت حائل 13.9 ملم في الشملي بحائل، و11.4 ملم في بقعاء، و5.0 ملم في عقدة بحائل، و4.6 ملم في محطة القطار بحائل.

وسجلت مكة المكرمة، وفقًا للتقرير، 2.8 ملم في محمية سجا بالمويه، والمدينة المنورة 1.0 ملم في مطار العلا، والشرقية 1.0 ملم في حرس الحدود بالرقعي في حفر الباطن، و0.6 ملم في حفر الباطن.