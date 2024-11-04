جائزتان عالميتان لهيئة الطيران المدني

حصدت الهيئة العامة للطيران المدني، ممثلة بمركز العناية بالمستفيدين، على جائزتين عالميتين، الأولى «ذهبية» أفضل خدمة عملاء، والثانية «فضية» أفضل مركز اتصال حكومي، وذلك خلال مشاركتها في المؤتمر السنوي لمركز الاتصال العالمي (Contact Center World)، الذي أقيم في مدينة لندن بالمملكة المتحدة، بمشاركة العديد من الجهات الحكومية والشركات حول العالم.

وأوضحت مدير إدارة قنوات الاتصال بالهيئة، مشاعل المفوز، أن هذا الإنجاز يعكس جهود الهيئة المتواصلة في تقديم خدماتها للمستفيدين بأعلى معايير الجودة، والبحث عن كل ما يضيف إلى تحسين تجربة المستفيدين وتحقيق أعلى مستويات الرضا عن الخدمات المقدمة، وتتويجًا لجهودها في رفع كفاءة وجودة الخدمات المقدمة عبر قنوات التواصل لمركز العناية بالمستفيدين.

وأكدت أن حصول الهيئة على الجائزتين جاء عقِب تميزها في تطبيق أفضل الممارسات العالمية ومعايير الجودة المتبعة في تقديم الخدمات للمستفيدين بكفاءة وفاعلية.

ويأتي هذا الإنجاز امتدادًا لحصول الهيئة العامة للطيران المدني في شهر سبتمبر من العام الحالي على شهادة الجودة السعودية «حيّاك» الصادرة عن الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة والتي تمنح لمراكز الاتصال، نظيرًا لتطبيق أعلى معايير الجودة الشاملة لخدمة المستفيدين في المنشآت، إضافةً إلى حصولها في شهر يونيو على جائزتين ذهبيتين لفئة أفضل مركز اتصال حكومي، وأفضل خدمة عملاء على مستوى أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، وذلك خلال مشاركتها في المؤتمر السنوي لمركز الاتصال العالمي (Contact Center World)، الذي أُقيم بمدينة أمستردام بهولندا، أخيرًا حصولها في شهر مارس من العام نفسه على جائزة جمعية حماية المستهلك نظير جهود الهيئة في حماية حقوق المسافرين، خلال حفل التكريم الذي نظمته الجمعية بالرياض بالتزامن مع اليوم العالمي لحقوق المستهلك.