رئيس وزراء باكستان يلتقى وزير الاستثمار

التقى دولة رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف، في مقر إقامته في الرياض, وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح, على هامش أعمال النسخة الثامنة من مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الاستثمارية بين البلدين وسبل تطويرها وتنميتها، بما يتواءم مع مكانة البلدين وما يمتلكانه من ميزات تنافسية وقدرات متنوعة في مختلف المجالات الاقتصادية.

كما استعرض الجانبان التقدم المحرز في مختلف المبادرات الاقتصادية المشتركة، وأكدا مواصلة العمل المشترك لتحفيز القطاع الخاص في البلدين لاستثمار الفرص الاستثمارية النوعية في البلدين، بالإضافة إلى إيجاد فرص جديدة ومبتكرة لتطوير الشراكة الاستثمارية القوية وتنميتها.

حضر اللقاء المستشار في الديوان الملكي الأستاذ محمد بن مزيد التويجري.