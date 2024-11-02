شكرا لقرائتكم خبر عن مختص: تنظيم الوقت أهم نصيحة لطلاب المدارس خلال أيام الاختبارات والان نبدء بالتفاصيل

المستشار الاجتماعي طلال محمد الناشري

تنظيم الوقت

الدمام - شريف احمد - دعا المستشار الاجتماعي طلال محمد الناشري، الطلاب والطالبات بإتباع النمط الصحي الذي لا يؤثر على الصحة، وذلك تزامنًا مع انطلاق اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول لعام 1446هـ في جميع مناطق المملكة.وقال لـ ”اليوم“ إن هناك بعض النصائح المهمة الموجهه لطلبة المدارس لتحقيق أفضل النتائج الإيجابية ومنها تجنب السهر والحد من مشروبات الكافيين كالقهوة والشاي، مع ضرورة التهيئة النفسية لفترة الاختبارات، إذ إن أيام الاختبارات تعتبر استثنائية تستوجب من الطلاب والطالبات الاهتمام بتنظيم الوقت وإدارته بالشكل الصحيح والتركيز على مراجعة المنهج بشكل جيد في بيئة صحية بعيدة عن الضجيج.وتابع: بعض الطلاب والطالبات قد يمرون خلال أيام الاختبارات بحالة من القلق والتوتر، وهذا الأمر يعد من الأمور الطبيعية، وقد تبدو بوادر القلق أكثر لدى أولئك الذين يعانون من وجود تراكمات لدروس عدة بسبب عدم استذكارها ومراجعتها جيداً خلال أيام تدريسها من قبل المعلم، وفي وقت قرب الاختبارات يعيش الطالب حالة من القلق بسبب كثرة المعلومات وعدم القدرة على استيعابها في وقت بسيط، وهناوأوضح أنه يتوجب على الطلاب الابتعاد عن كل مصادر التوتر والقلق، وأن يحرص على تنظيم وقته، وأن لا يهدر الوقت في أمور أخرى مثل الانشغال بمتابعة الجوال والمواقع وغير ذلك، إذ يجب عليه أن يضع في عين اعتباره أن أيام الاختبارات محدودة وتمر بسرعة، فيجب أن يحسن استغلالها، فهو يومياً أمام مادة أو مادتين من الاختبار، فهنا يأتي تنظيم الوقت ضرورياً لاجتياز أيام الاختبارات.ونصح الناشري، الطلاب والطالبات بتجنب السهر لأوقات متأخرة، والأفضل صحياً هو النوم المبكر والاستيقاظ لأداء صلاة الفجر وبعدها تناول الفطور ومراجعة ما تبقى من المنهج، كما ينصح بالحد من مشروبات الكافيين كالقهوة والشاي لأنها منبهات للجهاز العصبي والأفضل تناول العصائر الطازجة والحليب والماء، وأهم نصيحة أيضًا عدم هدر الوقت وراء الأجهزة وفي الألعاب الالكترونية، فالبعض للأسف جعل الألعاب الإلكترونية جزءً مهما من برنامجه اليومي وقد يصل إلى هدر ساعتين أو أكثر من وقته وراء ذلك.