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"الخارجية" تعرب عن قلق المملكة إزاء استمرار القتال في السودان

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واس- الرياض 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - أعربت وزارة الخارجية عن قلق المملكة العربية إزاء استمرار القتال في السودان الشقيق وتصاعد أعمال العنف التي طالت المدنيين من نساء وأطفال.
وتستنكر في هذا الإطار ماحدث مؤخرًا في الجزء الشرقي من ولاية الجزيرة مما أسفر عن وقوع عدد من الوفيات والإصابات في صفوف المدنيين، والذي يعد انتهاكًا (للقانون الدولي) ومبدأ حماية المدنيين.

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وقف إطلاق النار

ودعت المملكة إلى الالتزام والوفاء بما تم الإتفاق عليه في إعلان جدة الموقع بتاريخ 11 مايو 2023 م، وتحث الأطراف المتحاربة على وقف إطلاق النار وإنهاء الصراع وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى المتضررين.
وتجدد المملكة موقفها الثابت في دعم استقرار السودان والحفاظ على وحدة مؤسساته الشرعية وسيادته واستقلاله، مؤكدةً أن الحل السياسي هو الطريق الوحيد لإنهاء الأزمة في السودان.
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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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