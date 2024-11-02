للمرة الأولى .. ديو يجمع راغب علامة وعمرو دياب

ميرنا وليد - بيروت - لم يكن حفل زفاف إبنة رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى الذي أقيم مساء الجمعة 1 تشرين الثاني/نوفمبر عادياً أبداً، فإنه الحدث الذي جمع للمرة الأولى في ديو غنائي السوبر ستار اللبناني راغب علامة والهضبة المصري عمرو دياب حيث غنياً سوياً أغنيةدياب الشهيرة "نور العين" وأغنية علامة الشهيرة "مغرم يا ليل".



وضجت مواقع التواصل الإجتماعي بفيديو يظهر هذا الديو الرائع وقد ظهرت في الفيديو الممثلة المصرية يسرا وهي مستمعة بالديو.

وشكل غناء عمرو دياب في حفل الزفاف مفاجأة للجمهور حيث أنه كان قد أعلن في حفل زفاف ابنة رجل الأعمال باسل سماقية أنه قرر اعتزال الغناء في حفلات الزفاف.