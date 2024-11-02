بالصور- زينة مكي تستمتع بوقتها في شوارع إسطنبول.. إليكم الإطلالت المميزة التي إعتمدتها

ميرنا وليد - بيروت - شاركت الفنانة اللبنانية زينة مكي مجموعة من الصور لها عبر حسابها الخاص مع متابعيها، ظهرت فيها أثناء إستمتاعها بوقتها في إسطنبول بتركيا، و إعتمدت عدد من الإطلالت الرائعة و الأنيقة مستعرضةً من خلالها جمالها و أناقتها.



و في وقت سابق، أطلت الفنانة اللبنانية زينة مكي على متابعيها بمقطع فيديو مميز شاركته عبر حسابها الخاص، أظهرت من خلاله ذكريات جميلة من إستمتاعها بوقتها مع الخيل في الطبيعة في لبنان، وعلقت معبرة عن حزنها بالقول: "عندما أشتاق إليكَ و أنا عاجزة .. أجدُني على شاشة هاتفي أسترجع ذكرياتي على أرضكَ .. نسيت من هي الفتاة في هذه الصُّور .. ابتسامتي فارقت وجهي منذ اليوم الذي استباح العدو أرضك، لا أعرف من أنا و أنتَ لستَ بخير … كأنني عائمة، لا بداية .. و لا نهاية ،مصيري هو مصيرك، اشتقتُ إليكَ … و اشتقتُ الى الفتاة التي أنظر إليها،(( أنا … و كُل الكون إلى جانبي))".

