هنا الزاهد تتألق بإطلالة موردة من شوارع اسبانيا..و سعر حقيبة يدها من Dior سيفاجئكم

ميرنا وليد - بيروت - أبهرت الممثلة المصرية هنا الزاهد الجمهور بإطلالة لها عبر حسابها الخاص، ظهرت فيها بلوك رائع، فقد إرتدت كروب توي مورض و ضيق ذات أكمام قصيرة مع تنورة قصيرة بنفس اللون، وتركت شعرها منسدلاً على كتفيها، وطبقت مكياجاً أظهرت من خلاله جمال ملامح وجهها.



و حملت هنا بيدها حقيبة من دار أزياء Dior وصل سعرها إلى 2.790 يورو.

وكانت نشرت هنا الزاهد، مجموعة صور جديدة لها من أحدث إطلالاتها.

وتألقت هنا في الصور بإطلالة رائعة، إذ ارتدت فستاناً أصفر قصيراً، جاء بصيحة الكتف الواحدة، مع شق صغير عند الخصر، وذلك خلال تواجدها في مدينة برشلونة في إسبانيا لقضاء عطلتها.

ومن الناحية الجمالية، تركت هنا شعرها منسدلاً بطريقة مموجة على كتفيها، وطبقت مكياجاً ناعماً أبرز ملامحها بطريقة جميلة.

