شكرا لقرائتكم خبر عن برنامج الإسكان يكشف عن تفاصيل مشاركته بالمنتدى الحضري العالمي والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - كشف برنامج الإسكان - أحد برامج رؤية المملكة 2030 - عن تفاصيل مشاركته في الدورة الثانية عشرة للمنتدى الحضري العالمي.
وينظمه برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية "موئل" في جمهورية مصر العربية، خلال الفترة من 4 إلى 8 نوفمبر المقبل.
وسيمثل البرنامج في هذا الحدث الرئيس التنفيذي للبرنامج أيمن صالح، الذي سيشارك في جلسة حوارية رفيعة المستوى بعنوان "تعزيز الجهود الشاملة لاستراتيجية الإسكان في المنطقة العربية".
وستتناول نتائج المشروع وفرص تعزيز استراتيجيات الإسكان وزيادة الوصول إلى الإسكان الميسر، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية الرائدة في قطاع الإسكان.
وتأتي مشاركة البرنامج في المنتدى ضمن مشاركة أكثر من 30 جهة وطنية حكومية وخاصة، حيث يهدف هذا الحدث إلى مناقشة القضايا والمستجدات المتعلقة بالتنمية الحضرية المستدامة بمشاركة أكثر من 62 دولة حول العالم.
ويتميز جناح المملكة الذي يمتد على مساحة تزيد عن 3000 متر مربع، بتقديم مجموعة متنوعة من الأنشطة والورش والجلسات الحوارية، حيث سيتم تنظيم أكثر من 40 نشاطًا تفاعليًا يشارك فيه 150 ممثلًا من الجهات السعودية.
وستركز الدورة الثانية عشرة للمنتدى الحضري العالمي على إضفاء الطابع المحلي على أهداف التنمية المستدامة، وتسليط الضوء على الإجراءات والمبادرات المحلية اللازمة للحد من التحديات العالمية الحالية التي تؤثر على الحياة اليومية للناس.
ويأتي بما في ذلك ارتفاع تكاليف السكن والمعيشة ونقص الخدمات الأساسية ومعالجة تحديات التغير المناخي، حيث تتضمن الدورة مجموعة واسعة من الفعاليات المصاحبة والمعارض والجلسات الحوارية رفيعة المستوى والاجتماعات.
وينظمه برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية "موئل" في جمهورية مصر العربية، خلال الفترة من 4 إلى 8 نوفمبر المقبل.
مشاركة برنامج الإسكان في المنتدى الحضري العالميويأتي هذا في إطار تعزيز الجهود الرامية إلى تحقيق التنمية الحضرية المستدامة.
وسيمثل البرنامج في هذا الحدث الرئيس التنفيذي للبرنامج أيمن صالح، الذي سيشارك في جلسة حوارية رفيعة المستوى بعنوان "تعزيز الجهود الشاملة لاستراتيجية الإسكان في المنطقة العربية".
وستتناول نتائج المشروع وفرص تعزيز استراتيجيات الإسكان وزيادة الوصول إلى الإسكان الميسر، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية الرائدة في قطاع الإسكان.
وتأتي مشاركة البرنامج في المنتدى ضمن مشاركة أكثر من 30 جهة وطنية حكومية وخاصة، حيث يهدف هذا الحدث إلى مناقشة القضايا والمستجدات المتعلقة بالتنمية الحضرية المستدامة بمشاركة أكثر من 62 دولة حول العالم.
تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030كما سيسلط الضوء على دوره الريادي في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، مع استعراض تجاربه ومبادراته في مجال رفع نسب التملك وإتاحة المسكن الملائم للأسر السعودية والمساهمة في بناء المجتمعات الحيوية.
ويتميز جناح المملكة الذي يمتد على مساحة تزيد عن 3000 متر مربع، بتقديم مجموعة متنوعة من الأنشطة والورش والجلسات الحوارية، حيث سيتم تنظيم أكثر من 40 نشاطًا تفاعليًا يشارك فيه 150 ممثلًا من الجهات السعودية.
وستركز الدورة الثانية عشرة للمنتدى الحضري العالمي على إضفاء الطابع المحلي على أهداف التنمية المستدامة، وتسليط الضوء على الإجراءات والمبادرات المحلية اللازمة للحد من التحديات العالمية الحالية التي تؤثر على الحياة اليومية للناس.
ويأتي بما في ذلك ارتفاع تكاليف السكن والمعيشة ونقص الخدمات الأساسية ومعالجة تحديات التغير المناخي، حيث تتضمن الدورة مجموعة واسعة من الفعاليات المصاحبة والمعارض والجلسات الحوارية رفيعة المستوى والاجتماعات.